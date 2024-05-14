На выставке «Россия» наградили волонтеров, помогавших после теракта в Крокусе

На Международной выставке-форуме «Россия» состоялось награждение волонтеров, оказавших помощь при устранении последствий теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов вручил благодарственные письма 6 волонтерам Подмосковья:

Александру Кудику;

Диане Алумянц;

Анастасии Муринец;

Екатерине Грязиной;

Елизавете Федоровой;

Алексею Бойкову.



После страшной трагедии 22 марта ребята не смогли остаться в стороне: координировали людей у стихийного мемориала, помогали раздать вещи пострадавшим, участвовали в акциях памяти.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта. Глава региона отметил, что люди организовали стихийные мемориалы и несут туда игрушки с цветами.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.