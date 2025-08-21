На выездной администрации в Жуковском можно будет проверить свое здоровье

В Жуковском городском округе пройдет Выездная администрация по общим вопросам. Она состоится 26 августа 2025 года на территории школы № 10 по адресу улица Левченко, дом 7, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители, приглашаем вас принять участие в выездной администрации, в рамках которой можно будет задать любые интересующие вас вопросы», — пригласил жуковчан глава городского округа Андроник Пак. Также можно будет оставить письменное заявление.

Также он сообщил, что в рамках Выездной администрации любой желающий может пройти диспансеризацию. Для этого с собой необходимо иметь медицинский полис, СНИЛС и ИНН.

Начало выездной администрации — в 18.00.

Отметим, что на встрече будут присутствовать глава Жуковского, заместители главы города, сотрудники профильных управлений и отделов администрации.

Напомним, выездные администрации проводятся ежемесячно. В июле она состоялась в школе № 8 на улице Фрунзе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.