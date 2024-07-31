На выборах в Мосгордуму пройдет розыгрыш «Миллиона призов»

Московская торгово-промышленная палата провела пресс-конференцию, в которой приняли участие представители предприятий столицы. На ней обсудили подготовку к проведению розыгрыша «Миллион призов», сообщается на сайте инфоцентра правительства столицы.

В юбилейный, десятый раз, акцию по просьбе предпринимателей могут провести с 6 по 8 сентября 2024 года. Ее приурочат к выборам в Московскую городскую думу. Все участники электронного голосования смогут выиграть одну, три и пять тысяч призовых баллов. Каждый из них равен одному рублю.

В прошлый раз «Миллион призов» проводили в марте, на голосовании за кандидатов на должность президента РФ. Тогда в акции поучаствовали более 3,2 млн жителей Москвы.

Ранее подарки и сувениры пообещали раздать посетителям крупного столичного фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Также для россиян организуют мероприятия в 10 крупных парках мегаполиса.