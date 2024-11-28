На водно-спасательной станции Каширы отсыпят спуск от здания к реке

На водно-спасательной станции (ВСС) городского округа Кашира продолжают готовиться к зиме. Здание утеплили — девять старых рам поменяли на современные стеклопакеты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Судно на воздушной подушке спустили со стапеля и провели техосмотр и техобслуживание. Пока катер останется на земле. Дежурство на воде несет одна лодка.

По поручению главы городского округа Кашира, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шувалова, будет отсыпан спуск от здания станции к реке. Это поможет спускать на воду плавсредства.

«Конечно, пока рано спускать судно на воду. Свою вахту катер начнет, когда Ока покроется льдом. Сейчас же мы проверили техническое состояние судна, поменяли масло, поменяли фильтры. Подготовленное судно затянули брезентом. Пока дежурство на воде несет одна лодка», — рассказал начальник водно-спасательной станции МКУ ЕДДС городского округа Кашира Дмитрий Елизаветенков.

Также при подготовке станции к зимнему периоду спасатели разобрали и отбуксировали понтонные мостки к месту консервации. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве новых понтонных сооружений.

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