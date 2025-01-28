На вебинаре в Москве расскажут о правилах возведения некапитальных объектов

Госинспекция по недвижимости Москвы организует вебинар «Требования к размещению некапитальных объектов». Мероприятие пройдет в 16:00 30 января, сообщила пресс-служба контрольного ведомства.

Спикером станет советник управления контроля за объектами недвижимости по СВАО Иван Кругляковский. От него участники узнают, какие существуют требования и правила к установке форм собственности и как законно разместить некапитальные строения на земельном участке вне зависимости от форм собственности.

Участникам онлайн-встречи расскажут, какие органы исполнительной власти обращаться за согласованием размещения некапитальных объектов. Также участников вебинара познакомят с порядком рассмотрения заявлений о выдаче заключения о возможности размещения таких объектов на федеральной и частной земле.

Информация окажется полезной для собственников и пользователей расположенных на территории столицы участков.

В вебинаре можно поучаствовать по ссылке.