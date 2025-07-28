На Урале начались массовые сбои в работе мобильного интернета

В уральских регионах начались массовые сбои в работе мобильного интернета. На неполадки жалуются пользователи из Челябинска, Екатеринбурга, Новоуральска и других городов.

Клиенты нескольких операторов утверждают, что не могут открыть интернет-приложения, оплатить заказы на маркетплейсах, вызвать такси, курьера и оплачивать покупки по QR-кодам.

Причины сбоя пока неизвестны. Роскомнадзор в официальном Telegram-канале пока не комментировал ситуацию.

Накануне, 27 июля, жители Красноярска также жаловались, что в городе второй день не работает мобильный интернет и связь. С неполадками столкнулись в том числе жители Ленинградской, Владимирской, Рязанской, Тюменской, Орловской областей, Марий Эл и Забайкалья.