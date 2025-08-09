На Украине вспыхнули протесты семей пропавших без вести военных

сегодня в 22:39

В Киеве, Харькове и Сумах прошли митинги семей мобилизованных

В Киеве, Харькове и Сумах одновременно прошли митинги родственников военнослужащих, пропавших без вести на фронте, сообщает ТАСС .

Тысячи людей вышли на улицы трёх городов Украины с жёсткими обвинениями в адрес властей.

Участники акций считают, что чиновники, по их словам, годами саботируют выплаты компенсаций и поиск пропавших солдат, превратив трагедии семей в источник наживы.

«Коррупция убивает демократию и забирает жизни», — скандировали люди, держа в руках фотографии без вести пропавших мужей, сыновей и отцов. Лозунги «Боритесь с коррупцией, а не возглавляйте её» и «Где наши герои?» звучали у зданий местных администраций.

Ранее в Виннице произошли стычки семей военных с полицией.