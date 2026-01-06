Украинский экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал Киев не платить пенсии тем, кто остался жить в освобожденных Россией населенных пунктах Донбасса. Пожилые люди этими средствами, по его словам, финансируют российскую армию, сообщает Telegram-канал СМИ соседнего государства «Политика Страны».

Андрющенко отметил, что в российских Бердянске, Мариуполе и Мелитополе не столь сложная жизнь, чем в тех городах, которые контролируют ВСУ. Там отсутствуют массированные обстрелы.

«Куда попадают эти деньги? В российскую экономику, а 40% российского бюджета идет на расходы ВПК», — отметил он.

Украинские пенсионеры на освобожденных Россией территорией и за границей должны были пройти верификацию. Только в этом случае им сохранят выплаты, отмечается в посте.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.