На участие в спартакиаде «Моспром-2025» подали заявки 260 предприятий

19 июля стартовали отборочные этапы седьмой спартакиады «Моспром-2025». В борьбу за первенство вступят работники московских промышленных предприятий, а также учащиеся технических университетов и колледжей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что Москва активно поддерживает промышленный сектор, организуя в том числе неформальные события.

«Уже седьмой год подряд спартакиада “Моспром” остается уникальной площадкой для укрепления профессиональных связей и развития корпоративной культуры промышленных компаний. Интерес к соревнованиям постоянно растет: если в 2024 году в спартакиаде приняли участие более семи тысяч человек, то в этом году ожидается около 8,5 тыс. спортсменов», – отметил Гарбузов.

Он добавил, что на сегодня заявки на участие подали 260 компаний.

В программе спартакиады – 14 спортивных дисциплин, включая бильярд, плавание, дартс, баскетбол 3х3, легкую атлетику, настольный теннис, киберспорт, хоккей, волейбол, бадминтон, футбол и шахматы. В этом сезоне впервые добавлены соревнования по картингу и падел-теннису.

Главный финал мероприятия намечен на сентябрь 2025 года.

С 2019 года в спартакиаде поучаствовали более 20 тысяч человек – сотрудники промышленных предприятий, студенты вузов и колледжей. Среди них – работники заводов, выпускающих медицинское оборудование, продукты питания, кабели, системы вентиляции, робототехнику и другую продукцию. В 2022 году спартакиада «Моспром» получила премию «Спорт и Россия – 2022» в категории «Лучшие отраслевые соревнования среди работников».