«На тысячу маленьких медвежат»: вице-мэр обвинила россиян в «токсичности»

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина оказалась в центре скандала после своего выступления на форуме предпринимателей, пишет «Коммерсант» . Чиновница публично пожаловалась на то, что воронежцы ведут себя «токсично» и «неблагодарно», когда критикуют благоустройство города, хотя «даже в Москве и Питере не чище».

Вице-мэр также попыталась опровергнуть критику в адрес коммунальных служб и качества благоустройства, сравнив Воронеж с другими крупными городами — Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. По ее словам, Воронеж выглядит не хуже, несмотря на значительно меньший бюджет, а местные власти «выжимают все, что можно» из имеющихся ресурсов.

«Покажите мне пальцем, где чище, чем в Воронеже. Я точно так же приезжаю в Москву и Питер, и даже в этих городах с их огромными бюджетами не чище. <…> Но уровень благодарности и токсичности у воронежцев совершенно другой», — заявила Бородина, добавив, что обсуждение темы любви жителей к Воронежу буквально «разрывает ее на тысячу маленьких медвежат».

Заявление Бородиной вызвало широкий резонанс. Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию, осудив высказывания своей заместительницы.

Градоначальник отметил, что хотя ему тоже не нравится читать негативные комментарии, жители «всегда объективно пишут по делу», и проблемы необходимо решать, а не осуждать граждан за их претензии.

«Повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города», — добавил глава Воронежа и пообещал, что Людмила Бородина больше не будет использовать подобные выражения.

