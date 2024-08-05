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На сырном фестивале в Истре провели более 1,5 тыс проверок продукции

Крупнейший в России гастрономический фестиваль прошел со 2 по 4 августа в Московской области. Около 300 фермеров из разных регионов страны собрались на ярмарке, организованной на территории сыроварни в деревне Дубровское округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специалисты государственной ветеринарной службы территориального управления № 1 осуществляли осмотр реализуемых товаров — сыров, молочной продукции, мясных и колбасных изделий, рыбы, овощей, фруктов и других видов продукции. В программе ФГИС «Меркурий» было сформировано свыше 1,5 тыс. электронных ветеринарных сопроводительных документов.

Контроль реализуемой продукции в рамках фестивалей, ярмарок и других региональных мероприятий — обязательное условие для безопасности потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.