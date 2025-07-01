На столичных торгах реализуют помещение для бизнеса в Южнопортовом районе

На открытый аукцион выставлено коммерческое помещение площадью более 140 кв. м в Южнопортовом районе. Объект расположен в новостройке и имеет свободное назначение, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Помещения для бизнеса в новых домах представляют особый интерес для предпринимателей. Такие объекты, как правило, уже имеют отделку, все необходимые коммуникации, собственный вход с улицы и отличаются продуманной планировкой, изначально рассчитанной на открытие коммерческих учреждений. Одно из таких помещений представлено в Южнопортовом районе, в доме 2024 года постройки по адресу: 1-я улица Машиностроения, дом 5А. Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса: от кафе или магазина до медицинского, спортивного или образовательного центра», — рассказал Кирилл Пуртов.

Заявочная кампания завершится 4 июля, а торги пройдут 15 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал города. В разделе «Торги Москвы» публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.