На Солнце зарегистрирована очень сильная вспышка

Утром в пятницу на Солнце была зарегистрирована вспышка высшего балла X, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что вспышка была в районе 05:30. Она каталогизирована учеными как X1.6, то есть слабее прошлой примерно в 4 раза.

Леус добавил, что оценка по наличию выброса, а также геомагнитный прогноз планируется представить в течение 2 часов.