На Солнце утром в воскресенье возобновились сильные вспышки

С 5 часов до 8 часов по московскому времени зафиксировано три вспышки.

При этом по всем признакам Солнце уже уходило в глубокую депрессию, которая могла продлиться до месяца и более. В последнюю неделю января на звезде почти полностью исчезли пятна и корональные дыры, потоки рентгеновского излучения уменьшились в 5-6 раз по сравнению с серединой месяца, а общий индекс активности стал ниже. Была картина полного отсутствия энергии после очень сильного всплеска и связанного с ним длительного периода восстановления.

Солнце поменяло активность совершенно неожиданно и без предвестников. Стремительный рост начался 31 января и связан главным образом с крупной группой пятен, которая стала быстро расти в последний день месяца в северо-восточной части диска.

Из-за этого случился взрывной рост темпа: 21 вспышка только за 31 января против семи 30 января и всего двух за 29 января. С утра уровень преодолел порог M, который отделяет сильные события от обычных. Ученые считают, что 1 и 2 февраля звезда начнет пытаться пробить порог уровня X.

Сейчас активность Солнца пока не оказывает воздействия на Землю. У планеты есть около двух суток до момента, когда область выйдет в зону влияния на нее.

