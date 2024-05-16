сегодня в 19:05

На складе «Озона» в Пушкине пресекли нарушения миграционного законодательства

Полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства при проверке склада «Озон» на Ярославском шоссе в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

В отношении 115 граждан стран Средней Азии, ближнего и дальнего зарубежья составили 76 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности и 40 протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушения режима пребывания.

Помимо этого, был составлен протокол по ст. 20.25 ч. 3 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы России.

Каждый нарушитель получил штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы РФ.