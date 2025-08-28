На сервисе «Мой АПК» можно узнать адреса производителей фермерской продукции

Жители и гости Подмосковья могут найти информацию о местных сельхозтоваропроизводителях в одном месте — на интерактивном сервисе «Сделано в Подмосковье» . Платформа содержит базу данных фермерских хозяйств и сельхозпредприятий региона, информацию о каждом объекте: адрес, режим работы, контакты и перечень производимой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Все данные проверены и актуальны, что гарантирует пользователям достоверность информации и возможность напрямую связаться с производителями. Для удобства поиска на платформе реализована система фильтрации по категориям товаров и расположению хозяйств.

Здесь уже представлены производители разнообразной продукции: от молочных ферм до уникальных сельскохозяйственных товаров. Например, ферма Цветковых предлагает натуральные молочные продукты, «Былинкино» специализируется на фермерских деликатесах из козьего молока, а «Огуречная столица» производит оригинальные сладости из знаменитых Луховицких огурцов.

В ведомстве отметили, что платформа пополняется новыми объектами и актуальной информацией. Сервис доступен для всех желающих, предлагая пользователям самые свежие и проверенные данные о фермерской продукции в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.