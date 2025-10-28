сегодня в 05:25

На Сахалине восстановили электроснабжение у 70% потребителей

Энергетики восстановили электроснабжение у 70% потребителей на Сахалине, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«На данный момент энергетики восстановили электроснабжение 70 процентов потребителей Сахалинской области», — говорится в сообщении.

Сбой в электроснабжении на Сахалине произошел из-за обрыва грозотросса на линии электропередачи.

Поврежденный грозотросс упал на провода. Это вызвало автоматическое срабатывание защит, после чего произошло разъединение энергосистемы.