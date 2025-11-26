На рынок вывели инновационные масла для китайских иномарок

«Газпромнефть-СМ» разработала полностью синтетические трансмиссионные масла для современных бесступенчатых трансмиссий и коробок передач с двойным сцеплением китайских автомобилей нового поколения, сообщает пресс-служба компании.

Формулы масел G-Box CVT LV и G-Box DCT LV, созданные в собственном Научно-исследовательском центре компании с использованием системы искусственного интеллекта, обеспечивают максимальную защиту от износа, бесперебойную работу вариаторов и коробок передач с двойным сцеплением, а также экономию топлива благодаря низкой вязкости.

Новые продукты сохраняют стабильные смазочные свойства даже при сильных морозах, гарантируя текучесть и мгновенный пуск при температурах до –50 градусов, обеспечивая надежную эксплуатацию в зимний период. Современный пакет присадок повышает стойкость продукции к окислению и предохраняет узлы трансмиссии от образования отложений на протяжении всего межсервисного интервала.

Интервал замены инновационных трансмиссионных масел составляет 40-60 тыс. км — этого достаточно, чтобы два-три раза преодолеть маршрут Владивосток — Калининград — Владивосток без долива, что подтверждает высокую ресурсность продукта.

Новые трансмиссионные масла дополнили линейку моторных масел G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20 и G-Energy F Synth W 0W-20, которые соответствуют самым последним требованиям производителей современных китайских автомобилей Сhery, Haval, Exeed, Omoda, Changan, Jetour, Geely и других.

«На сегодняшний день ассортимент продукции „Газпромнефть-СМ“ практически полностью покрывает потребности владельцев китайских автомобилей в моторных и трансмиссионных маслах. При помощи системы искусственного интеллекта „Алхимик“ были разработаны уникальные рецептуры на основе синтетической базы и эффективного пакета присадок, которые дают нашей продукции выдающиеся вязкостно-температурные характеристики, надежную термическую стабильность и защиту от износа», — сказал генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

«Газпромнефть-СМ» выпускает продукцию на основе собственных синтетических базовых масел. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации на заводе в Омске. Смазочные материалы компании соответствуют мировым стандартам качества, а по ряду характеристик даже превосходят их. Масла разработаны для разных типов двигателей и условий эксплуатации, что позволяет выбрать оптимальный продукт для любого современного автомобиля.