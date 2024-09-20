На рынке труда в Клину для соискателей доступно более 560 вакансий

В городском округе Клин в центре занятости населения официально зарегистрированы 163 человека. Количество ищущих работу снизилось практически в два раза. Текущий уровень безработицы на данный период составляет 0,23%. При этом на рынке труда г. о. Клин для соискателей доступно 565 вакансий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Количество вакансий в Клину превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, почти в 3,5 раза», — пояснили в центре занятости населения Московской области.

Содействие в поиске подходящей работы, а также регистрация в качестве безработного осуществляются дистанционно, через портал «Работа в России». Также через электронный сервис можно выбрать программы переобучения, повышения квалификации, принять участие во временном трудоустройстве или общественных работах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.