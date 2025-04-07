На российском интернет-форуме RIGF заявили о росте доступности Сети

Россияне проводят в смартфонах 4,5 часа в день

В Москве прошел 15-й Российский форум по управлению Интернетом (RIGF), где эксперты обсудили тренды развития Рунета, пишет газета «Известия» .

По данным Института развития Интернета, за последние пять лет роль контента в Сети резко возросла — этому способствовали пандемия и геополитические изменения.

Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский сообщил, что среднестатистический россиянин проводит в смартфоне 4,5 часа в день.

При этом доступность интернета в стране достигла 93%, что значительно выше мирового показателя (67,9%).

7 апреля 1994 года для России создали домен «.ru».