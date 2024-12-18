На роднике в подмосковной деревне стало удобно брать воду даже зимой

Родник в деревне Воскресенки обустроили так, что в холодный сезон к нему стало удобно подходить. На спуске к роднику установили настилы и ступени. Непосредственно на месте забора воды положили прессовый решетчатый металлический настил, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Вблизи родника смонтировали площадку и установили на ней две скамейки и урну. Теперь здесь можно будет присесть, отдохнуть, насладиться тишиной и природой.

Этот родник весьма популярен среди местных жителей. В прошлом году на правительственном портале за обустройство водного источника в 2024 году проголосовали местные жители. Работы были начаты этой осенью и уже завершены.

Также у родника установили домик с двумя закрывающимися створками так, чтобы зимой природный источник не заметало снегом и забор воды был удобный.

Обустройство проведено за внебюджетные средства. Обслуживать и содержать данный объекта будет МБУ «ДОДХИБИМР».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.