На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу по оформлению соцпомощи

На портале госуслуг Московской области оптимизировали услугу по оформлению социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Процесс получения выплат стал проще и удобнее. Теперь система сама уведомляет указанного в заявлении члена семьи, чтобы он дал согласие на обработку персональных данных. Кроме того, в форме заявки появился сервис предпроверки — он подскажет, если вы уже подавали заявление и решение по нему еще не принято. А если выплата назначалась ранее, сообщение об этом появится на экране», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях».

Оформить выплату могут отдельные категории жителей Подмосковья, имеющие низкий доход. Среди них — малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, пенсионеры, ветераны.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 22 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.