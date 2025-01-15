На портале «Добродел» появился статус «Староста»

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Минтерполитики Московской области и ассоциация старост информируют о возможности присвоения заявкам на портале «Добродел» статуса «Староста». Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Преимущества такой заявки: статус заявки позволит профильным структурам и ведомствам внимательнее реагировать на проблемы в сельских населенных пунктах и держать такие заявки на особом контроле; обращения старост будут находиться в разделе «Важный заявитель».

Как пользоваться личным кабинетом старосты:

Перейти по ссылке , зарегистрироваться и авторизоваться.

В разделе «Обратная связь» указать ФИО, населенный пункт, в котором вы являетесь старостой и прикрепить решение совета депутатов.

Подать обращение можно только по той деревне, где вы являетесь старостой.

При возникновении технических проблем или вопросов можно написать в ассоциацию старост в телеграм @glavstarostabot или оставить обращение через форму подачи заявок на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.