На подмосковный завод закупили уловители запаха

Глава городского округа Лобня совместно с представителем Минэкологии Московской области посетила завод «Белок». На предприятие закупили два скруббера (оборудование для удаления неприятного запаха), сообщает пресс-служба администрации округа.

«10 февраля уже запустили первый — пенный скруббер. Это эффективный мокрый, двойной фильтр очистки: в первом баке кислая среда расщепляет запах на компоненты, а во втором находится нейтрализатор с щелочной средой», — рассказала Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Второй скруббер с трехступенчатой системой очистки планируется запустить в работу в течение двух недель. После этого предприятие снова посетит с проверкой глава города.

Работа по устранению запаха на заводе ведется по инициативе Анны Кротовой. Она отреагировала на обращения жителей, неоднократно жаловавшихся на дискомфорт от соседства с предприятием, и попросила руководство принять меры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.