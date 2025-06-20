На ПМЭФ-2025 Сбер и DOGMA договорились о технологическом сотрудничестве

Сбер и федеральная девелоперская компания DOGMA заключили соглашение о расширении сотрудничества. Документ предусматривает совместную работу в области банковских продуктов, маркетингового и технологического взаимодействия. Соглашение об этом подписали на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и президент компании DOGMA Денис Морозов, сообщила пресс-служба девелопера.

Компанию DOGМАи Сбер объединяет длительное сотрудничество в сфере проектного финансирования. Теперь давние партнеры приняли решение о расширении взаимодействия в рамках экосистемы Сбера. Таким образом, рассматривается возможность внедрения в жилые комплексы DOGMA передовых технологий для интеллектуальных жилых комплексов Умный дом Sber. Еще одно новое направление партнерства коснется развития кадров компании DOGMA.

«У Сбера есть широкий спектр технологических решений для компаний разных отраслей. Например, девелоперам жилой недвижимости мы предлагаем возможности Умного дома Sber. Это одно из направлений и подписанного сегодня соглашения с компанией DOGMA. Важно, что от нашего сотрудничества выиграют и покупатели жилья, ведь они приобретут „технологичные“ квадратные метры для максимально комфортной жизни», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Также стороны будут развивать и внедрять современные банковские технологии и инфраструктуру, разрабатывать совместные инвестиционные программы. Сбер поддержит застройщика в инновационном развитии и модернизации, поможет с финансово-экономическим консалтингом, будет предлагать финансовые решения, технологии и условия обслуживания с учетом специфики деятельности девелопера.

«Сбер — наш надежный финансовый партнер с многолетней историей сотрудничества. За годы работы мы успешно реализовали более сотни тысяч квадратных метров, а сегодня подписали соглашение о расширении нашего взаимодействия, которое коснется сферы продаж, HR, новых технологий и банковских продуктов как для компании, так и для наших клиентов», — подчеркнул президент федеральной компании DOGMA Денис Морозов.