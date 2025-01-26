На онлайн-платформах Сбера обучается почти полмиллиона российских студентов

С сентября прошлого года Сбер вместе с ведущими университетами страны запустила 11 новых образовательных программ, направленных на развитие компетенций в диджитал-сферах: ИИ, машинное обучение, разработка ПО, сопровождение банковских информационных систем, передает пресс-служба банка.

На сегодняшний день Сбер является лидером в сфере продвижения профильного образования в вузах России. Так, обучение на совместных образовательных программах реализуется в 28 вузах по всей стране.

Образовательный контент получают 2 943 студента на 54 программах, а занятия ведут сотрудники Сбера, которые делятся реальным опытом работы над современными технологиями.

Помимо этого, Сбер активно развивает цифровое образование и поддерживает молодых исследователей. Так, на образовательных онлайн-платформах банка обучаются 463 325 студентов, получая актуальные знания от экспертов банка и СберУниверситета. 138 студентов, аспирантов и преподавателей получили стипендии для научных исследований, а 54 — гранты на полное покрытие обучения. Для преподавателей вузов и колледжей в прошлом году была проведена Летняя цифровая школа, где 2 тысячи участников из 410 учебных заведений повысили квалификацию по 10 направлениям и теперь передают эти знания своим студентам.

В 2024 году стажировки и практику в банке прошли порядка 13 748 студентов по всей РФ, более 1 тыс. из которых успешно трудоустроились в Сбер. Участие в программе «СберКолледж: Школа первой линии» приняли 3 400 учащихся колледжей из 340 колледжей, а 120 студентов — уже прошли оплачиваемую стажировку в отделениях банка.

«Сбер — это уникальная площадка для обучения и развития, где студенты, благодаря накопленной нами экспертизе, могут получить не только теоретические знания, но и практические навыки, необходимые для успешной карьеры. Мы учим студентов работать с современными технологиями, такими как искусственный интеллект и большие данные, а также развивать soft skills — умение работать в команде, коммуницировать и мыслить критически. Для нас студенты — это не просто будущие специалисты, а инициаторы перемен, которые привносят свежие идеи и инновационные подходы. Поздравляю всех студентов с их праздником и желаю успехов в учебе, карьере и реализации самых смелых амбиций!» — поделился вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Также Сбер поддерживает развитие молодых талантов уже со школьной скамьи: в 2024 году банк стал партнером 11 олимпиад, 2 хакатонов и кейс-чемпионата, в том числе, поддержал финалы Всероссийских олимпиад школьников по математике, экономике и информатике, где представители компании наградили 118 победителей.