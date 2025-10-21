На новом «Уроке цифры» школьники Подмосковья узнают о технологиях видеоплатформ

С 27 октября по 16 ноября пройдет новый этап образовательного проекта «Урок цифры» на тему: Видеоплатформа . Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Школьники с 1 по 11 класс узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео. В ходе урока ребята под руководством маскотов VK Видео будут развивать дизайн и инфраструктуру платформы, а также искать решения, которые делают сервис удобным для миллионов пользователей. Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут попробовать себя в ролях разработчиков, дизайнеров, специалистов по безопасности и машинному обучению.

Приступить к занятиям можно самостоятельно дома или с родителями, либо в школе с учителем. Уроки разделены на 3 уровня сложности: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Все материалы будут доступны на официальном сайте проекта: https://урокцифры.рф/.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.