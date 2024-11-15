15 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всероссийский день призывника и День вторичной переработки. Еще можно приготовить молочный коктейль в честь дня этого сладкого напитка.

Всероссийский день призывника

Праздник отмечается в РФ ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, по распоряжению президента страны. Он направлен на повышение общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Призывником называют гражданина страны в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащего по закону призыву на действительную военную службу в ряды ВС РФ.

Воинская повинность в стране появилась много веков назад — еще в Московском государстве. Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось только в случаях военной или особой необходимости.

Призыв новобранцев в ВС России проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Служат молодые люди 1 год.

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в РФ

15 ноября 1988 года приказом МВД СССР было организовано 6-е управление министерства. Сегодня эта дата считается Днем создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в РФ.

Подразделение занимается противодействием экстремистской деятельности и терроризму. Это прежде всего борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершенствование профдеятельности, разработка и принятие и мер по противодействию организованной преступности и коррупции.

День вторичной переработки

Данный экопраздник направлен на то, чтобы обратить внимание властей, общественности и промышленных структур к теме вторичной переработки отходов. Благодаря ей можно решить проблему ограниченности ресурсов, уменьшить стоимость готовой продукции за счет применения более дешевого сырья.

С проблемой переработки отходов сталкивается все человечество. Однако сейчас государство ведут борьбу по отдельности.

Сейчас в мире особенно остро стоит проблема накопления отходов. Во-первых, потому что запасы природных ресурсов на планете имеют границы, а во-вторых, возникает «парниковый эффект». Его причиной стали огромные горы промышленного и бытового мусора.

День молочных коктейлей

Первые письменные упоминания о молочном коктейле датированы 1885 годом. Тогда одна из британских газет написала о милк-шейке — вкусном, полезном напитке, в состав которого входили молоко, яйца и виски. Виски брали купажированный, молоко — коровье, охлажденное. Состав коктейля напоминал рецепт эгг-нога, популярного в 1880-х годах.

По одной из версий, молочно-яичный коктейль с добавлением небольшого количества виски или бренди придумали англичане. Довольно быстро эгг-ног полюбился и европейцам, и американцам. В Европе решили, что с горячим молоком коктейль будет вкуснее, а американцы заменили виски и бренди на ром.

К концу XIX века американцы взялись за совершенствование напитка. Они добавили в коктейль клубничные, ванильные, шоколадные сиропы. В ход идет и мороженое, от чего вкус напитка меняется в лучшую сторону. В 1922 году американец Стивен Поплавски изобретает блендер. Благодаря этому молочные коктейли становятся нежнее, воздушнее и обретают высокую шапку вкусной пенки.

Сейчас классический молочный коктейль — это достаточно густой ледяной напиток на основе молока и мороженого с добавлением сиропа.

В Москве началось регулярное движение троллейбусов

Первый столичный троллейбус запустили 15 ноября 1933 года. Он прошел от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятское (район станции метро «Сокол»).

К началу XXI века в Москве уже насчитывалось свыше 1 тыс. пассажирских троллейбусов. На момент максимального развития в 2014 году действовало более 100 маршрутов, длина линий составляла свыше 600 км, существовали девять парков, работал Московский троллейбусный ремонтный завод.

5 августа 2020 года троллейбусное движение в столице было полностью прекращено, по маршрутам троллейбусов стали ходить автобусы и электробусы.

В СССР состоялась первая звуковая телепередача

Первая звуковая передача малострочного телевидения прошла 15 ноября 1934 года. Ее протяженность составила 25 минут, это был эстрадный концерт. Знаменитый артист И. М. Москвин прочитал рассказ А. П. Чехова «Злоумышленник», затем выступили певица и балетная пара.

Эта первая передача и последовавшие вслед за ней выступления других знаменитых актеров имела огромный резонанс, вызвала чрезвычайно быстрый рост числа кадров «телевизионных любителей» и огромный интерес к новому виду связи.

Так началось регулярное звуковое телевещание в России.

Именины

Именины в этот день празднует Константин.