На мужа Глюкозы подали в суд из-за махинаций с землей в Петербурге

Супруга певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, обвинили в махинациях с землей в Санкт-Петербурге. Бизнесмен Александр Чистяков мог вывести участок в Выборгском районе через аффилированную компанию-должника и заработать на этом 73 млн рублей, сообщает Mash .

Участком владело АО «Главинвестпроект Санкт-Петербург», которую признали банкротом в этом году. Перед этим компания продала Чистякову участок на Белоостровской улице. Его площадь — 28,6 тыс. кв. м.

Оказалось, что перед сделкой фирма «Битуби-эстейт» отсудила у «Главинвестпроект Санкт-Петербург» деньги за указанную землю. Проблема в том, что компания так и не увидела средств на своих счетах и подала иск на Чистякова.

По словам представителей фирмы, сделка проведена незаконно. При этом в первой инстанции они проиграли суд, теперь борются за своих права в арбитраже.

Ранее столичный суд арестовал спутника Глюкозы. Задержанного в аэропорту Шереметьево Александра Шевцова обвиняют в употреблении наркотиков. По такой же статье привлекали к ответственности и саму Ионову. Однако ей пришлось только выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Суд учел, что у артистки есть несовершеннолетние дети.