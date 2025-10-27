На МКС завершается подготовка к выходу в космос Общество сегодня в 21:01

Последние приготовления к выходу в открытый космос проходят на Международной космической станции (МКС). Космонавты проведут работы за бортом станции уже 28 октября, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

Госкорпорация опубликовала видеоролик, как проходят работы. В кадре запечатлен космонавт Алексей Зубрицкий. Он проверяет и настраивает системы скафандра. Работы идут под контролем наземных специалистов. В октябре Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий совершили плановый выход в открытый космос. Они установили аппаратуру для перспективного эксперимента «Экран-М».