На Международном энергетическом Форуме обсудили развитие и доступ к энергии

Мероприятие прошло при официальной поддержке и участии Министерства энергетики РФ. Присутствовали представители власти, руководители государственных и частных компаний, а также ведущие специалисты отрасли. В деловую программу вошли темы технологического суверенитета и импортонезависимости, технологий в нефтегазе, отечественных решений для электросетевого комплекса, инвестиционного потенциала ТЭК и энергии будущего.

Форум начался с Пленарной сессии — официального открытия «Технологический суверенитет и импортонезависимость как основа развития ТЭК», где участники говорили о том, как обеспечить создание доверенных интеллектуальных цифровых систем управления стратегически важными объектами, организовать взаимодействие между разработчиками (ПО, АП, физической ИТ-инфраструктуры) и пользователями для повышения качества и конкурентоспособности отечественных решений. Модератором выступил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Эдуард Шереметцев.

Ключевым событием Форума стала Центральная Пленарная сессия «Энергия будущего: инновации для устойчивого развития и справедливого доступа к энергии» под руководством помощника Президента РФ Руслана Эдельгериева.

«Подводя итоги Международного энергетического Форума EnergySpace, хотел бы подчеркнуть, что ключевым содержательным результатом стала консолидация повестки низкоэмиссионного развития российского ТЭК. Форум выступил не только площадкой для основательной дискуссии, но и пространством для глубокого осмысления того, как наша страна формирует и реализует свой суверенный курс в сфере энергетики», — заявил Эдельгериев.

В дискуссии рассмотрели роль климатических вопросов в современной глобальной энергетической повестке, углеродное регулирование для развития комплексных решений устойчивой экономики, влияние нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии» на создание низкоуглеродных решений, инвестиционный потенциал проектов в области ВИЭ и пр.

«Наша главная задача — обеспечить на всей территории Российской Федерации доступность электроэнергии по экономически обоснованной цене, где главным критерием является стоимость киловатт-часа на весь период жизни проекта. Все решения, которые мы принимаем, мы оцениваем по стоимости киловатт-часа на весь период жизни проекта», — сказал Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Министр также отметил необходимость внедрения новых управленческих подходов и донастройки законодательства.

Первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров подчеркнул: «Россия остается лидером на глобальном рынке экспорта атомных технологий — зарубежный портфель уже включает 41 энергоблок различной мощности в 11 странах. „Росатом“ также реализует уникальные проекты по малым атомным станциям, что позволяет обеспечивать чистой энергией отдаленные регионы и промышленные объекты.

«Мы видим в современных синтетических материалах двойную ценность: это драйвер энергоэффективности для всей экономики сегодня и ценнейшее сырье для циркулярной экономики завтра. В новой Стратегии устойчивого развития СИБУР ставит амбициозную, но достижимую цель — вовлечь до 600 тысяч тонн полимерных отходов обратно в производственный цикл. Мы трансформируем линейную модель „создать-использовать-выбросить“ в замкнутую систему, где ресурсы работают снова и снова», — прокомментировал член Правления — управляющий директор СИБУР Руслан Гиззатуллин.

Заместитель генерального директора АО «ГК Полипласт» Егор Лунин рассказал, что ГК «Полипласт» последовательно укрепляет технологический суверенитет химической отрасли России.

«Наши инновационные разработки — от высокомолекулярных полимеров до эпоксидных смол — позволяют заместить импортные аналоги и обеспечить независимость ключевых отраслей промышленности. Каждый из 8 основных заводов-производителей придерживается принципов устойчивого развития и замкнутого цикла, таким образом снижая выбросы в атмосферу до минимума», — отметил он.

В своем выступлении заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Нурислам Сюбаев представил периметр «зеленых» технологических решений в области генерации, передачи энергии и повышения энергоэффективности. «Главный ориентир Группы „Татнефть“ — инновации и технологическое лидерство через развитие собственного научно-технологического центра и собственные разработки», — добавил он.

«Низкоуглеродная энергетика — надежный и масштабируемый фундамент для развития экономики. Современное представление об устойчивом развитии в РФ может и должно рассматриваться как основы долгосрочной стоимости компаний и драйвером инноваций. РусГидро сегодня — национальный лидер инициирования и реализации климатических проектов, соответствующих нормам и требованиям критериев устойчивого развития. Для холдинга эта позиция — наилучший способ подтвердить свою экологическую, социальную и корпоративную ответственность не только в регионах присутствия, но и во всей стране в целом», — поделился заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству РусГидро Сергей Мачехин.

Также прошли отраслевые треки: «Нефтегаз-2030: оборудование, инжиниринг, технологии», «От зависимости к устойчивости: отечественное оборудование для генерации и передачи электроэнергии» и «Инвестиционный потенциал ТЭК: от стратегии к реализации».

На протяжении всего дня работала выставочная зона, где участники ознакомились с продуктами и решениями, а компании взаимодействовали с потенциальными заказчиками и партнерами.