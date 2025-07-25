На крупнейших столичных фестивалях июля ускорили интернет

сегодня в 12:05

МТС расширила пропускную способность мобильной сети для двух массовых мероприятий в Москве, которые пройдут в последние выходные июля. Для посетителей музыкального фестиваля «Наши в городе» в кинопарке «Москино» и спортивного фестиваля DDX Fitness Fest на площадке «Зингаро» в музее-заповеднике «Коломенское» было установлено дополнительное телеком-оборудование, передает пресс-служба компании.

Оба события станут одними из самых масштабных столичных фестивалей лета. Ожидается, что за два дня площадки посетят десятки тысяч человек, что заметно увеличит нагрузку на мобильную сеть.

Чтобы посетители мероприятий могли пользоваться качественной связью и интернетом, инженеры МТС установили в местах проведения фестов дополнительные передвижные базовые стации стандарта LTE.

На фитнес-фестивале, который состоится на площадке «Зингаро» в Коломенском, пройдут более 150 групповых тренировок, фитнес-турниры, мастер-классы, детские развлечения, выступления известных блогеров и артистов.

В кинопарке «Москино» на фестивале «Наши в городе», который является наследником культового фестиваля «Нашествие», выступят популярные российские музыканты и будут организованы дополнительные творческие и спортивные активности.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы на всех знаковых мероприятиях была возможность свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.