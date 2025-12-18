На крупнейшем спутнике Сатурна обнаружили пригодную для жизни среду

Повторный анализ данных миссии «Кассини» позволил ученым по-новому взглянуть на Титан, крупнейший спутник Сатурна. Прежние гипотезы предполагали существование под его поверхностью внутреннего океана, однако последние изыскания опровергают эту теорию. Несмотря на это, на Титане сохраняется вероятность наличия среды, пригодной для жизни, сообщает MIR24.TV .

Миссия «Кассини», стартовавшая в 1997 году и длившаяся около 20 лет, предоставила колоссальный объем данных о Сатурне и его многочисленных (247) спутниках. Титан привлекателен не только своими внушительными размерами, но и наличием собственной атмосферы. Кроме того, это единственное небесное тело в Солнечной системе, помимо Земли, на чьей поверхности обнаружена жидкость, хотя и представленная жидким метаном, а не водой.

Наблюдения выявили деформацию спутника в процессе вращения вокруг Сатурна: он то сжимается, то растягивается. Ранее исследователи объясняли такую значительную деформацию наличием скрытого океана.

Однако в ходе нового исследования ученые оценили энергетические затраты, необходимые для изменения формы Титана. Полученные результаты указывают на то, что его внутренняя среда скорее не жидкая, а вязкая. Вероятнее всего, речь идет о плотной массе, напоминающей густую слякоть с включениями талой воды.

Ее температура может достигать приблизительно 20 градусов Цельсия. Nature пишет, что сконцентрированные в небольших резервуарах воды питательные вещества создают более благоприятную среду для развития жизни, чем в условиях открытого океана.

Планируемая миссия Dragonfly («Стрекоза») предоставит новые, более детальные данные о Титане. Запуск миссии запланирован на 2028 год, а прибытие к месту назначения ожидается в 2034 году.

