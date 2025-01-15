На Крещение в Подольске установят купель у Троицкого кафедрального собора

«Уже в эти выходные православные верующие отметят Крещение Господне. Подольск активно готовится к празднику. Крещенские купания пройдут по трем адресам, по каждому организуем дежурство волонтеров, правоохранителей, медиков, горячий чай и теплые палатки для переодевания. Центральной локацией станет территория Троицкого кафедрального собора», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По традиции установят купель в парке имени Виктора Талалихина и детском парке на Весенней в Климовске. В парке «Дубрава» в этом году ничего организовывать не будут, там ведутся работы по благоустройству.

Власти округа планируют создать комфортные и безопасные места для крещенских купаний. Артамонов призвал жителей не рисковать здоровьем и жизнью и не купаться в необорудованных местах без присмотра врачей.

Крещенские купания начнутся 18 декабря в 22:00 с обряда освящения купелей и продлятся до 3:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.