На конкурс «Лучший цветник» в Сергиево-Посадского округе подано рекордное число заявок

В Сергиево-Посадском округе проходит традиционный конкурс на лучший цветник. В этом году было подано рекордное количество заявок — 37, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проходит по пяти номинациям: «Цветущий двор», «Лучший цветник-палисадник», «Мой цветущий дом», «Балкон-цветник» и «Лучший цветник» для юридических лиц.

Комиссия приступила к оценке работ. Для этого сотрудники администрации округа и специалисты-озеленители выехали во дворы. Члены жюри оценят цветники в Сергиевом Посаде, Хотьково, Пересвете, Краснозаводске и других населенных пунктах.

Подведение итогов и награждение состоится в период с 25 августа по 1 сентября. Победители будут отмечены ценными призами. Проект реализуется при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа и направлен на поддержку инициатив жителей по благоустройству и озеленению территории округа.

Фотографии взяты из заявок объектов конкурса 2024 года.

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