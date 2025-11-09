На Камчатке нашли живым попавшего под лавину на Агинском месторождении геолога

Второй геолог, попавший под сход снежной массы в районе Агинского месторождения, найден живым, сообщил министр ЧС региона Сергей Лебедев в соцсети .

«По предварительной информации, он жив», — сообщил Лебедев.

Сейчас ведутся работы по его эвакуации.

Снежная масса сошла на не менее двух человек в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения в Камчатском крае. Один из них погиб.

Агинское золоторудное месторождение в Камчатском крае считается одним из главных золотодобывающих объектов в регионе. Основным его владельцем и оператором является фирма «Золото Камчатки». Руда перерабатывается в Агинском горно-обогатительного комбинате.

