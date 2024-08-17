На юге страны сорвался конкурс на строительство новых ТЭС

В ближайшее время в южных регионах России так и не начнется строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) из-за срыва конкурса на возведение объекта, сообщает «Коммерсант» .

Конкурс не состоялся из-за того, что был всего один участник — «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), — и тот при оформлении заявки указал завышенный САРЕХ. Согласно условиям отбора, предложенный САРЕХ должен был быть ниже 299 тысяч рублей за 1 кВт, но указал большее значение, заявив, что оно и так занижено на 25–30% от стоимости, которая якобы должна была быть.

В итоге конкурс на строительство новой ТЭС общей мощностью до 941 МВт, так как других участников, кроме ГЭХ, в нем не было. Юг страны пока останется с энергодефицитом.

В «Газпром энергохолдинге» отказались объяснять журналистам, почему в заполненной заявке указали завышенные требования, которые сразу не соответствовали установленным условиям.