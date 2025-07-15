На Ильинском пляже в Можайске провели рейд по безопасности

Сотрудники администрации Можайского округа вместе с представителями ОМВД России по Можайскому округу, МЧС России, а также при активном участии народных дружинников, провели специальный профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной целью рейда является предотвращение несчастных случаев на воде, выявление и пресечение нарушений правил безопасного поведения, обеспечение правопорядка в местах массового отдыха у воды. В частности, они посетили Ильинский пляж. Во время мероприятия сотрудники раздали порядка 300 тематических листовок с напоминанием о правилах безопасности.

Участники рейда напомнили, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах, а пренебрежение правилами безопасности на воде может привести к трагедии.

В продолжение работы по поддержанию общественного порядка и безопасности в городе, народные дружинники совместно с сотрудниками ОМВД России по Можайскому округу провели патрулирование одной из ключевых и значимых общественных зон — территории в самом сердце Можайска, у Мемориала Вечного огня.

Всех жителей попросили быть внимательными и при обнаружении нарушения правил безопасности или человека, попавшего в беду, немедленно звонить по экстренному номеру 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев