На «Госуслугах» теперь можно назначить доверенное лицо для защиты аккаунта

На портале «Госуслуги» начала работать новая функция «Доверенный контакт», которым можно назначить родственника или друга. У этого человека не будет доступа к личному кабинету, однако он получит дополнительный код подтверждения при попытке поменять пароль, сообщает пресс-служба Минцифры России.

Воспользоваться функцией «Доверенный контакт» могут все россияне старше 14 лет. Можно указать только одного человека.

У каждого доверенного контакта может быть максимум 5 доверителей. К нему предъявляются некоторые требования: возраст от 18 лет, российское гражданство, наличие подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», в личном кабинете должны находиться сведения о российском паспорте и актуальный номер телефона.

У россиян будет возможность отключить доверенный контакт или указать другого человека. Это делается через личный кабинет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.