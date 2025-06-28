сегодня в 09:00

На форуме «Земляне» начинается лекция Дмитрия Побединского и защита проектов

Лекция Дмитрия Побединского и защита проектов участников начинаются на форуме «Земляне». Об этом сообщают организаторы форума.

Через несколько минут перед студентами выступит Дмитрий Побединский, блогер-физик, основатель и автор YouTube-канала «Физика от Побединского».

После выступления будет транслироваться защита проектов участников форума, с приветственным словом от губернатора Архангельской области А. В. Цыбульского.