На форуме «Сильные идеи» предложили разработать систему климатической адаптации

В рамках «Сильных идей для нового времени» в Москве предложили разработать Национальную систему климатической адаптации. Она станет инструментом для стратегического управления развитием России в условиях, когда меняется климат и природная среда, сообщает пресс-служба форума.

В рамках проекта предлагается несколько решений. Среди них: анализ природных опасностей с учетом точных пространственных данных; определение климатически уязвимых активов, а также анализ их уязвимости; оценка ущербов, а также возможности их появления (с экономической точки зрения); сводные аналитики в рамках природно-климатических рисков в разных срезах; климатический риск-профиль для разных муниципалитетов, каталог адаптационных практик, а также решений; инструмент для анализа эффектов от адаптационных мероприятий.

Автор идеи — декан факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ, кандидат географических наук Николай Куричев.

Проект собираются воплотить в жизнь до 2028 года. Для достижения желаемого предстоит выбрать партнеров, определиться с деталями методологии, а также интеграцией в имеющиеся платформы, практики федеральных, региональных органов исполнительной власти.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходил 2–3 июля. Его организовали в национальном центре «Россия» в Москве.