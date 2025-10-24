На форуме ОП РФ «Сообщество» в Москве обсудят драйверы регионального развития

Какие факторы оказали наибольшее влияние на трансформацию регионального развития за последние два десятилетия? Как гарантировать устойчивое развитие регионов в эпоху глобальных перемен? Возрастает ли заинтересованность граждан России в том, чтобы активно участвовать в развитии своих регионов и муниципалитетов? Эти и другие актуальные вопросы станут предметом обсуждения экспертов на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдет в Москве 31 октября — 1 ноября.

В качестве модераторов выступят председатель комиссии ОП РФ по вопросам территориального развития, городской среды и инфраструктуры, директор центра территориальных изменений и городского развития РАНХиГС Андрей Максимов, а также первый зампред комиссии ОП РФ и руководитель департамента по работе с регионами в АНО ЭИСИ Дарья Кислицына.

В дискуссии примут участие члены Общественной палаты РФ, представители органов власти, эксперты и политологи. Мероприятие послужит платформой для обмена опытом, анализа успешных стратегий и подготовки рекомендаций для создания эффективной политики в отношении регионов.

Представители общественности убеждены, что тенденции и стратегии, определенные в рамках сессии, смогут способствовать гармоничному развитию территорий, а также повысить инвестиционную привлекательность и инновационный потенциал субъектов РФ. Участники рассмотрят вызовы и возможности, возникающие в процессе изменения региональной политики, а также факторы, способствующие успешной трансформации территорий.

«За последние 20 лет в России произошли значительные изменения в региональном развитии, включая масштабное обновление инфраструктуры и улучшение социальной среды, что существенно изменило ожидания населения. Сегодня жители активно участвуют в формировании будущего своих регионов и страны в целом, что ставит перед властями задачу создания эффективных механизмов вовлечения граждан в процесс регионального развития», — подчеркнул Максимов.

Особое внимание будет уделено вопросам регионального развития в контексте национальных целей развития, обозначенных президентом России Владимиром Путиным на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В центре внимания также окажутся вопросы создания комфортной городской среды, развития опорных населенных пунктов, малых городов и сельской местности, повышения привлекательности территорий для туристов и вовлечения жителей и предпринимательского сообщества в процесс преобразований.

В 2025 году Общественная палата России отмечает свой 20-летний юбилей. Форум «Сообщество» является ключевым событием юбилейного года. Он пройдет в преддверии Дня народного единства, с 31 октября по 1 ноября, в национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18).

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Участие бесплатное. Для участия в очном формате необходимо зарегистрироваться до 27 октября. Программа форума, подробное описание мероприятий и список спикеров будут опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

Форум «Сообщество» проводится Общественной палатой РФ ежегодно с 2015 года. Это открытая платформа для гражданских активистов, представителей некоммерческих организаций и неравнодушных граждан, готовых заниматься социально ориентированной деятельностью.

