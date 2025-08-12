На форуме «Москва 2030» пройдут лекции об архитектуре и урбанистике

На форуме «Москва 2030» состоятся лекции и мастер-классы, посвященные урбанистике и архитектуре. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы разработал познавательную программу для участников мероприятия «Территория будущего. Москва 2030», включающую лекции, мастер-классы и экскурсии.

«Тема урбанистики и архитектуры, как показывает наш опыт, по-настоящему интересна жителям. В рамках форума мы подготовили не только насыщенную развлекательную программу, но и просветительскую: лекции и мастер-классы, где можно больше узнать как об истории внешнего облика столицы, так и о современных знаковых объектах. А главное — о том, как они создаются», — отметила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

В мультимедийном павильоне парка «Музеон» запланирована серия лекций «Искусство строить». Посетители познакомятся с различными архитектурными стилями, научатся распознавать их в городской среде, а также узнают о передовых методах формирования урбанистического пространства и влиянии архитектуры на жизнь людей. Для посещения необходимо зарегистрироваться.

Кроме того, в «Музеоне» пройдут мастер-классы по урбанистическому скетчингу. Участники освоят техники быстрого рисунка в разных стилях, изучат современную архитектуру Москвы и под руководством профессиональных художников создадут собственные эскизы новых городских достопримечательностей. Регистрация доступна по ссылке.

В игровой зоне «Искусство строить» на территории «Лужников» гости смогут примерить на себя роль градостроителя и поучаствовать в мастер-классах «Картонный город». Также здесь работает архитектурно-карнавальная мастерская, где можно смастерить оригинальный костюм и представить его на архитектурном карнавале. Регистрация не нужна.

Дополнительно для посетителей форума организуют экскурсии на закрытые строительные площадки. Участники увидят, как ведутся работы, и побывают в местах, обычно недоступных для публики. Например, можно будет посетить первый роботизированный завод по изготовлению крупногабаритных железобетонных жилых модулей.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум, который познакомит жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями и достижениями во всех сферах городской жизни. С 1 августа по 14 сентября пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых передовых мегаполисов мира. Крупномасштабный проект позволит представить образ Москвы будущего и увидеть, как она изменится в ближайшие годы. Подробности — на официальном сайте: moscow2030.mos.ru.