На форуме «Экология» обсудили опыт Подмосковья в рекультивации полигонов ТКО

В рамках XV Международного форума «Экология» руководитель ГБУМО «Дирекция экологических проектов» Оксана Родионова приняла участие в пленарной сессии, посвященной ликвидации накопленного вреда. Рекультивация объектов накопленного вреда в регионе проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Рекультивация объектов накопленного вреда ведется в нашем регионе с 2017 года. Нам выпала честь стать первопроходцами в этой непростой, но очень важной работе. Начиналось все сложно, возникали трудности, с которыми нам не приходилось сталкиваться до этого. Весь путь наши специалисты проложили сами, так как раньше нигде нельзя было получить необходимый опыт, — рассказала Оксана Родионова.

Всего за 8 лет в Подмосковье рекультивировано более 327 гектаров нарушенных свалками земель, что позволило улучшить качество жизни около 2 235 900 человек.

Кроме того, на днях на форуме заведующий отделом по обращению с отдельными видами отходов Министерства экологии и природопользования Московской области Андрей Сиятелев рассказал участникам о второй жизни стройотходов в регионе. Он отметил важность переработки стройотходов во вторичное сырье и на примере нашего региона выделили плюсы для бизнеса и сложности, с которыми сталкиваются переработчики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.