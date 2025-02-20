На Форуме будущих технологий обсудили перспективы индустрии новых материалов

На Форуме будущих технологий состоялось обсуждение перспектив индустрии новых материалов. Москва, являясь лидером промышленного развития России, сосредоточила на своей территории крупнейшие научные и технологические центры, где реализуются масштабные проекты, задающие темп развития отрасли. Сегодня в сфере исследований и разработок (RnD) заняты более 300 тыс. жителей столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках форума прошла сессия «Перспективы индустрии новых материалов: продукт — производство — реализация». Участниками дискуссии стали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, ректор Сколтеха Александр Кулешов, генеральный директор Фонда «ВЦИОМ» Константин Абрамов, Директор Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС Чжуньюань Чжао и генеральный директор Научно-исследовательского, технологического и инновационного парка Шарджи Хусейн Мохаммед Аль Махмуди.

«Развитие промышленности невозможно без постоянного внедрения инноваций. Сегодня одним из ключевых направлений Москвы становятся новые материалы — их разработка, производство и применение. Именно они определяют будущее высокотехнологичных отраслей, конкурентоспособность продукции и технологическое лидерство страны. При этом, без современной инфраструктуры невозможно масштабировать производство новых материалов. Мы создаем условия, в которых бизнесу удобно развиваться: от налоговых льгот до полного технологического сопровождения. Сейчас в городе сосредоточено 16 предприятий в сфере новых материалов, формирующих около 35% общей выручки индустрии по стране», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что основные направления включают текстильную, строительную, радиоэлектронную и химическую промышленность.

Гарбузов отметил, что Москва системно выстраивает экосистему новых материалов, объединяющую науку, производство и бизнес. Город поддерживает разработку инновационных решений в лабораториях и исследовательских центрах, обеспечивает их интеграцию в производственные процессы и создает условия для масштабирования. Кроме того, столица помогает предприятиям выводить продукцию на рынок, привлекать инвестиции и находить заказчиков, в том числе за рубежом.

«Этот подход позволяет нам не просто внедрять передовые технологии, но и делать их доступными для широкого круга промышленных предприятий», — добавил он.

На федеральном уровне разработке материалов нового поколения уделяется особое внимание, так как это одно из ключевых направлений экономического роста страны. В 2024 году Правительство РФ сформулировало долгосрочные национальные цели и переформатировало систему нацпроектов, запустив новый нацпроект «Новые материалы и химия». Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что в нацпроект включены четыре связанные отрасли и соответствующие федпроекты.

По его словам, первый из них — химия, где необходимо восстановить утраченные звенья и перестроить 23 приоритетные цепочки товаров, такие как фосфорная и кремнийорганическая. Целью является производство более 700 критически важных продуктов

«У нас достаточно высокий уровень импортозависимости сейчас — порядка 45% и даже выше, например, в химических волокнах, в парфюмерии и косметике, в шинной, в резинотехнической промышленности. Есть критически важные продукты, которыми мы сейчас активно занимаемся, по которым импорт был существенно ограничен, а по некоторым — полностью прекращен в силу санкционногодавления. Собственно, эти материалы составляют основу современных технологий, и нам нужно будет возрождать целый ряд среднетоннажных и малотоннажных предприятий», — подчеркнул Алиханов.

Москва активно инвестирует в подготовку кадров для промышленности, начиная с юных учеников и заканчивая опытными специалистами. В сентябре прошлого года была открыта инновационная школа «Сколка», где образовательная модель ориентирована на формирование прикладных компетенций в области искусственного интеллекта, информационных технологий, биотехнологий и космоса.

Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский рассказал о решении кадрового вопроса в сфере высокотехнологичного производства. Он уточнил, что промышленность, образование и наука всегда были тесно связаны. Сейчас идет адаптация инструментов для содействия сотрудничеству.

«В настоящее время мы совместно с РАН пилотируем новый инструмент — „Госзадание 2.0“. Проект ориентирован на проведение поисковых исследований в интересах квалифицированного заказчика. Это стало возможным во многом благодаря санкциям и более долгосрочному горизонту планирования бизнеса», — отметил Секиринский.

В 2021 году Москва запустила образовательный проект «Московская техническая школа» для повышения квалификации инженеров, работающих с инновационными технологиями. Специалисты могут пройти более 200 курсов по 11 общим и 4 специальным направлениям, включая «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Робототехника и сенсорика» и «Промышленный дизайн». С момента запуска обучение прошли 13 тыс. человек.

В прошлом году в индустриальном парке «Руднево», входящем в состав ОЭЗ «Технополис Москва», была открыта инновационная практическая площадка для подготовки кадров. Проект разработан с учетом новой концепции среднего профессионального образования (СПО) при участии столичных промышленных предприятий. Современное оборудование, передовые программы обучения и тесное сотрудничество с работодателями обеспечивают высокое качество подготовки востребованных специалистов.