На Форуме будущих технологий обсудили перспективы индустрии новых материалов

Общество

На Форуме будущих технологий состоялось обсуждение перспектив индустрии новых материалов. Москва, являясь лидером промышленного развития России, сосредоточила на своей территории крупнейшие научные и технологические центры, где реализуются масштабные проекты, задающие темп развития отрасли. Сегодня в сфере исследований и разработок (RnD) заняты более 300 тыс. жителей столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках форума прошла сессия «Перспективы индустрии новых материалов: продукт — производство — реализация». Участниками дискуссии стали министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, ректор Сколтеха Александр Кулешов, генеральный директор Фонда «ВЦИОМ» Константин Абрамов, Директор Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС Чжуньюань Чжао и генеральный директор Научно-исследовательского, технологического и инновационного парка Шарджи Хусейн Мохаммед Аль Махмуди.

«Развитие промышленности невозможно без постоянного внедрения инноваций. Сегодня одним из ключевых направлений Москвы становятся новые материалы — их разработка, производство и применение. Именно они определяют будущее высокотехнологичных отраслей, конкурентоспособность продукции и технологическое лидерство страны. При этом, без современной инфраструктуры невозможно масштабировать производство новых материалов. Мы создаем условия, в которых бизнесу удобно развиваться: от налоговых льгот до полного технологического сопровождения. Сейчас в городе сосредоточено 16 предприятий в сфере новых материалов, формирующих около 35% общей выручки индустрии по стране», — сказал Гарбузов.

Он добавил, что основные направления включают текстильную, строительную, радиоэлектронную и химическую промышленность.

Гарбузов отметил, что Москва системно выстраивает экосистему новых материалов, объединяющую науку, производство и бизнес. Город поддерживает разработку инновационных решений в лабораториях и исследовательских центрах, обеспечивает их интеграцию в производственные процессы и создает условия для масштабирования. Кроме того, столица помогает предприятиям выводить продукцию на рынок, привлекать инвестиции и находить заказчиков, в том числе за рубежом.

«Этот подход позволяет нам не просто внедрять передовые технологии, но и делать их доступными для широкого круга промышленных предприятий», — добавил он.

На федеральном уровне разработке материалов нового поколения уделяется особое внимание, так как это одно из ключевых направлений экономического роста страны. В 2024 году Правительство РФ сформулировало долгосрочные национальные цели и переформатировало систему нацпроектов, запустив новый нацпроект «Новые материалы и химия». Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что в нацпроект включены четыре связанные отрасли и соответствующие федпроекты.

По его словам, первый из них — химия, где необходимо восстановить утраченные звенья и перестроить 23 приоритетные цепочки товаров, такие как фосфорная и кремнийорганическая. Целью является производство более 700 критически важных продуктов

«У нас достаточно высокий уровень импортозависимости сейчас — порядка 45% и даже выше, например, в химических волокнах, в парфюмерии и косметике, в шинной, в резинотехнической промышленности. Есть критически важные продукты, которыми мы сейчас активно занимаемся, по которым импорт был существенно ограничен, а по некоторым — полностью прекращен в силу санкционногодавления. Собственно, эти материалы составляют основу современных технологий, и нам нужно будет возрождать целый ряд среднетоннажных и малотоннажных предприятий», — подчеркнул Алиханов.

Москва активно инвестирует в подготовку кадров для промышленности, начиная с юных учеников и заканчивая опытными специалистами. В сентябре прошлого года была открыта инновационная школа «Сколка», где образовательная модель ориентирована на формирование прикладных компетенций в области искусственного интеллекта, информационных технологий, биотехнологий и космоса.

Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский рассказал о решении кадрового вопроса в сфере высокотехнологичного производства. Он уточнил, что промышленность, образование и наука всегда были тесно связаны. Сейчас идет адаптация инструментов для содействия сотрудничеству.

«В настоящее время мы совместно с РАН пилотируем новый инструмент — „Госзадание 2.0“. Проект ориентирован на проведение поисковых исследований в интересах квалифицированного заказчика. Это стало возможным во многом благодаря санкциям и более долгосрочному горизонту планирования бизнеса», — отметил Секиринский.

В 2021 году Москва запустила образовательный проект «Московская техническая школа» для повышения квалификации инженеров, работающих с инновационными технологиями. Специалисты могут пройти более 200 курсов по 11 общим и 4 специальным направлениям, включая «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Робототехника и сенсорика» и «Промышленный дизайн». С момента запуска обучение прошли 13 тыс. человек.

В прошлом году в индустриальном парке «Руднево», входящем в состав ОЭЗ «Технополис Москва», была открыта инновационная практическая площадка для подготовки кадров. Проект разработан с учетом новой концепции среднего профессионального образования (СПО) при участии столичных промышленных предприятий. Современное оборудование, передовые программы обучения и тесное сотрудничество с работодателями обеспечивают высокое качество подготовки востребованных специалистов.