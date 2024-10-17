На FINOPOLIS 2024 рассказали о роли технологий в страховании

Цифровые технологии являются ключевым драйвером финансовой отрасли. Digital-трансформация была в фокусе предыдущего стратегического цикла ВСК, в ее рамках ¾ ИТ-инфраструктуры компании переведено в целевые сервисы собственной разработки, сообщил на FINOPOLIS 2024 генеральный директор Страхового Дома ВСК в рамках секции ассоциации «Финтех» Александр Тарновский.

Следующим шагом является построение собственной экосистемы.

Кроме этого, Тарновский обсудил перспективы применения искусственного интеллекта в страховой отрасли и способы борьбы за таланты на круглом столе ВСС.

«Современная клиентоцентричная модель бизнеса требует быстрого и однозначного распознавания клиента для того, чтобы предложить ему соответствующие именно его потребностям страховые решения и сервисные продукты. Технологии напрямую влияют на развитие бизнеса. За последние годы в ВСК был полностью оцифрован процесс урегулирования в автостраховании, интегрированы ИИ-помощники, прогностические модели на базе ИИ. Целевая IT-архитектура, на ¾ созданная на основе собственных разработок, позволяет компании быстро разрабатывать и адаптировать продукты, масштабировать процессы под логику бизнеса», — сказал Тарновский.

В ходе круглого стола ВСС «Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект» он отметил важность сохранения баланса между технологиями и человеком.

«Искусственный интеллект в ВСК не заменяет, а дополняет усилия команды и всячески помогает избавиться от рутинной работы. Например, в компании есть автоматическая система принятия решений, благодаря ей наша команда способна высвободить ресурсы и больше времени уделять решению творческих задач. Алгоритмы ИИ быстро обрабатывают заявки, что позволяет клиентам получать полисы намного быстрее», — объяснил Тарновский.

Также в ВСК применяют ИИ в HR-аналитике для анализа производительности коллег, выявления их потребностей в обучении, выстраивания карьерного трека, а еще для построения продвинутых прогностических моделей, способных предвидеть поведение клиентов и предложить страховой продукт под индивидуальные потребности.

«Мы видим, как внедряются технологии, которые меняют финансовой рынок и трансформируют привычный клиентский путь. И то, что ранее было лишь частью футуристического образа, сегодня стало уже реальностью — и прежде всего это касается искусственного интеллекта. ИИ в страховании применяется повсеместно, ускоряя процессы, обеспечивая полностью цифровой клиентский путь, помогая прогнозировать поведение и делать адаптированные предложения клиентам. Но основная задача сейчас — это не столько найти совершенно новые технологии, сколько научиться эффективно внедрять и масштабировать имеющиеся — обеспечить максимальную ценность для клиента и одновременно научиться капитализировать инновации, сделать мультипликатором финансового результата», — заключил гендиректор Страхового Дома ВСК.