На ферме «Русский страус» в Серпухове пройдут масленичные гуляния 1 и 2 марта

На ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки городского округа Серпухов пройдут масленичные гуляния. Гостям предложат отведать блины на страусином яйце, а также рассказать какое количество блинов из одного яйца получится. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также юные гости фермы смогут принять участие в замесе теста. Посетителей ждет активная программа — народные забавы и мастер классы. В завершении праздника состоятся проводы зимы с традиционным сжиганием чучела.

Всего в регионе насчитывается более 250 объектов сельского туризма, где можно записаться не только на экскурсии, но и поучаствовать в интерактивных программах, приуроченных к праздникам. Адреса указаны на сайте министерства во вложенном файле. Возрастные ограничения 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.