сегодня в 12:43

На «Доброделе» стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования Домодедова

На региональном портале «Добродел» началось голосование за проекты инициативного бюджетирования. Принять участие и поддержать важные для округа инициативы можно с 22 января по 1 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

От городского округа Домодедово на голосование вынесены три социально значимых проекта, направленных на развитие спорта, образования и культуры:

Модернизация многофункциональной хоккейной коробки вблизи новой школы по адресу: микрорайон Барыбино, улица Макаренко. Проект позволит создать современное и безопасное спортивное пространство для детей и подростков.

Приобретение оборудования для космического класса Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» (мкр. Авиационный, ул. Жуковского, стр. 15). Инициатива направлена на развитие инженерного и научного образования, повышение интереса школьников к технологиям и космической отрасли.

Закупка звукового и музыкального оборудования для Центра культуры и досуга «Импульс» (мкр. Западный, Каширское шоссе, д. 100А). Реализация проекта расширит возможности для проведения концертов, творческих мероприятий и работы с коллективами.

Чтобы поддержать проекты, необходимо:

Перейти на портал «Добродел». Авторизоваться через портал Госуслуг. В фильтре выбрать городской округ Домодедово. Ознакомиться с проектами и оставить комментарий – это активирует возможность голосования. Проголосовать за понравившиеся инициативы.

Каждый голос имеет значение и напрямую влияет на развитие городской среды, образовательной и культурной инфраструктуры округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.