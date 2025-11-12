На «Доброделе» идет голосование за водоем Подмосковья для санитарной очистки в 2026 г

В рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» в Подмосковье идет голосование: из сотни претендентов нужно выбрать те, что первыми отправятся на санитарную очистку в 2026 году. Принять участие в голосовании можно в приложении Добродел. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Чтобы отдать голос, необходимо авторизоваться в приложении Добродел. На главной странице перейти в сервис «Решаем проблемы вместе» — «Голосования» — «Активные голосования». Далее нажать «найти пруд», выбрать свой муниципалитет и водоем, добавить комментарий и нажать на кнопку «проголосовать».

Голосование продлится до 10 декабря включительно. Отдать свой голос можно только 1 раз.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.