На детских площадках в Богородском округе устанавливают камеры видеонаблюдения

Дополнительные опоры освещения и камеры видеонаблюдения устанавливают на детских площадках в Богородском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время выполняются работы по обустройству дополнительного уличного освещения на модернизированных детских игровых площадках. В плане — адреса, где освещение ранее отсутствовало или его не хватало.

На площадках по программе губернатора планируется сделать 15 опор. Среди адресов — г. Ногинск, с. Кудиново и Ямкино, деревни Ельня, Большое Буньково, Боровково. На модернизированных площадках в г. Электроугли, Старая Купавна, д. Ивашево, д. Зубцово будет установлено 14 опор.

Так же для безопасного нахождения на ДИП параллельно ведутся работы по установке камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион».

Камеры видеонаблюдения будут установлены на 27 объектах. Это — 8 губернаторских и 19 модернизированных площадок.

Работы планируется завершить в срок до середины октября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.